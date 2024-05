2024-05-08 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دادی عێراق رایدەگەیەنێت، سەرۆك وەزیرانی عێراق بڕیاریدا كێشەی جووتیارانی سنووری كەركوك چارەسەربكرێت و بۆ ئەو مەبەستەش فەرماندەی…

