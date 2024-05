2024-05-09 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ رێوڕەشمی بەخاكسپاردنی تەرمی هونەرمەندی شێوەكار (ناشاد) ئەنجامدەدەرێت، پاش ئەنجامدانی ماتەمییەك، لە خانەی بەساڵاچووانەوە بەڕێدەكرێت بۆ گۆڕستان. رۆژی…

