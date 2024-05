2024-05-09 11:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامبدات و چاوەڕێ دەکرێت بڕیار لە درێژکردنەوەی وەرزی یاسادانان بکرێت ئەمەش…

The post بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران وەرزی یاسادانان درێژدەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.