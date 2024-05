2024-05-09 11:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیاری لێخۆشبوونی گومرگی بۆ کەرەستە سەربازییە هاوردەکراوەکانی وەزارەتی پێشمەرگە دەرکرا. وەزارەتی پێشمەرگە لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەی دوێنێی…

The post لێخۆشبوونی گومرگی سەربازی بۆ پێشمەرگە دەرکرا appeared first on Esta Media Network.