2024-05-09 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بارۆن ترەمپ کوڕە بچوکی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی پێشووی ئەمریکا کە تەمەنی تەنها 18 ساڵانە وەک نوێنەری ویلایەتی فلۆریدا…

The post کوڕە بچوکەکەی دۆناڵد ترەمپ دێتە ناو گۆڕەپانی سیاسەت appeared first on Esta Media Network.