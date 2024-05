2024-05-09 16:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، حکومەتی هەرێم دەستی بەسەر40 موڵکی بانکی رەشید و رافیدەین-دا گرتووە و فرۆشتوونی. سۆران…

