2024-05-09 16:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی حکومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، ” لە چەند رۆژی داهاتوودا وەفدێکی حکومەتی هەرێم سەردانی بەغداد دەکات”. پشتیوان سادق، وەزیری…

The post وەفدێکی حکومەتی هەرێم سەردانی بەغداد دەکات appeared first on Esta Media Network.