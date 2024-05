2024-05-09 18:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوای ئەوەی لە دیدارێكدا تۆڕی میدیایی ئێستادا چیرۆكی سەهەند سدیقی خستەڕوو، راستەوخۆ لە نووسینگەی قوباد تاڵەبانییەوە بانگهێشتكرا…

The post نووسینگەی قوباد تاڵەبانی بەڵێنی هەموو هاوكارییەكی ماددی و مەعنەوی بەم گەنجەدا appeared first on Esta Media Network.