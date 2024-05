2024-05-09 21:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگای هەولێر رایدەگەیەنێت، دەستدەكرێت بە رێكخستنەوەی بازاڕی قەیسەری و لابردنی سەرپێچییەكان لە بازاڕە میللی و شوێنە گشتییەكاندا. بەپێی…

