2024-05-09 22:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، “لە پەرۆشیمانەوە بۆ داهاتووی هەرێمی كوردستان، نیگەرانین لە هەموو ئەو هەوڵ…

The post قوباد تاڵەبانی: دواخستن و پەكخستنی پڕۆسەی هەڵبژاردن داهاتووی وڵاتەكەمان دەخاتە بەردەم چارەنووسێكی نادیارەوە appeared first on Esta Media Network.