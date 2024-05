2024-05-10 00:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە فەرمانی هەرێمی بۆ بە قەزاكردنی خورماڵ واژوو كرد. بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی…

