2024-05-10 00:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شا چارڵز لەیەکەم دەرکەوتنیدا دوای تووشبوونی بە نەخۆشی شێرپەنجە، بە پێکەنینەوە وتی، “رێگەم پێدراوە لە قەفەسەکەم دەربچم” ئەوەش…

The post شا چارڵز: رێگەم پێدرا قەفەزەکەم جێبهێڵم appeared first on Esta Media Network.