2024-05-10 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری دروستكراوی دانەوێڵەی سلێمانی رایدەگەیەنێت، هەموو ئامادەكارییەك كراوە و لە هەفتەی داهاتووەوە دەست بە دابەشكردنی بەشە ئاردی مانگی…

