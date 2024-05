2024-05-10 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، لە كاتژمێر 7ی بەیانی بۆ 7ی ئێوارەی ئەمڕۆ هاتوچۆی بارهەڵگر لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە…

The post ئەمڕۆ هاتوچۆی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر قەدەغەدەكرێت appeared first on Esta Media Network.