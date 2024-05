2024-05-10 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانیی ئەمڕۆ دەرگای سایلۆی كەركوك بۆ وەرگرتنی بەرهەمی گەنم بەڕووی جووتیاراندا كرایەوە و بە بڕیاری حكومەتی عێراق بۆ…

The post پڕۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە كەركوك دەستیپێكرد و چەكی پارەكەش راستەوخۆ دەدرێتە جووتیاران appeared first on Esta Media Network.