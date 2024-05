2024-05-10 16:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق رایدەگەیەنێت، دەستیان كردووە بە گەڕاندنەوەی هاوڵاتییەكانیان لە كەمپی هۆڵ لە سوریا. قاسم ئەلعەرەجی راوێژكاری…

The post كەمپی هۆل دادەخرێت appeared first on Esta Media Network.