2024-05-10 18:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەمریکا ئامادەکاری بۆ جێبەجێکردنی بڕیارێک دەکات بۆ ئەوەی باج و گومرگ لەسەر چەند کاڵایەکی چین زیادبکات. ئەمڕۆ…

The post بایدن دەیەوێت باج و گومرگی سەر ئۆتۆمبێلی کارەبایی چین زیادبکات appeared first on Esta Media Network.