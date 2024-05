2024-05-11 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاوڵاتییەک کە سەرقاڵی چاککردنەوەی ئۆتۆمبێلەکەی بوو، ئۆتۆمبێلێکی دیکە خۆی پێداکێشا و گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی زاخۆ رایگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ…

The post پۆلیسی زاخۆ :لە رووداوێکی هاتوچۆدا هاوڵاتییەکی تەمەن 60 ساڵان گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.