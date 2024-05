2024-05-11 09:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای بڵاوبوونەوەی ڤیدیۆی سووتاندنی دوو ئۆتۆمبێل لە تۆڕەکۆمەڵایەتییەکان لەلایەن کەسێکەوە ئاسایشی گشتیی سعودیە دەستگیرکردنی ئەو کەسەی راگەیاند. ئاسایشی…

The post دوای سووتاندنی دوو ئۆتۆمبێل حکومەتی سعودیە هاوڵاتییەکی تورکی دەستگیردەکات appeared first on Esta Media Network.