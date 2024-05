2024-05-11 11:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی كۆمەڵی پیشەسازیی نەوتی كوردستان (ئەپیكۆر) رایگەیاند، لە رێککەوتنمان لەگەڵ حکومەتی هەرێم نیوەی بۆ حکومەت بوو و نیوەشی…

