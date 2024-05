2024-05-11 11:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای رووداوی ئاگركەوتنەوەكەی هەفتەی رابردوو، كاسبكارانی بازاڕی قەیسەریی هەولێر لە چاوەڕوانی قەرەبووكردنەوەدان. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە بازاڕەكەیە…

The post كاسبكارانی بازاڕی قەیسەریی هەولێر چاوەڕوانی قەرەبووكردنەوەن appeared first on Esta Media Network.