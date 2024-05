2024-05-11 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگای هەولێر لە بارەی هاتوچۆکردنی بارهەڵگرەکان لە تونێلی پیرمام رایدەگەیەنێت، ”لەپێناو بەرژەوەندی گشتی، تونێلەکە بەڕووی هاتوچۆکردنیاندا دەکرێتەوە”. لە…

The post لە بارەی هاتوچۆکردنی بارهەڵگرەکان لە تونێلی پیرمام بڕیاردرا appeared first on Esta Media Network.