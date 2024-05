2024-05-11 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باسم عەوادی، وتەبێژی حکومەتی عێراق لە لێدوانێکدا رایگەیاند، حکومەتی عێراق لە بەڕێوەبەردنی بابەتەکانی پەیوەست بە پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی…

The post وتەبێژی حکومەتی عێراق: لە بابەتی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان سەرکەوتووبووین appeared first on Esta Media Network.