2024-05-11 16:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کۆگایەکی کەلوپەلی منداڵان لە شاری هەولێر ئاگر کەوتەوە و تیمەکانی بەرگریی شارستانی سەرقاڵی کۆنتڕۆڵکردنین. پەیامنێری تۆڕی میدیایی…

