2024-05-11 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکێکی پسپۆڕی خۆراک دەڵێت، “ئەو پیاوانەی لە تەمەنی مامناوەندن، بە کەمکردنەوەی ژەمێک گۆشت و خواردنی خۆراکی رووەکی لە…

The post پزیشکێک: بە گۆڕینی ژەمێک گۆشت بە خۆراکی رووەکی پیاوان دەتوانن تەندروستییان باشتربکەن appeared first on Esta Media Network.