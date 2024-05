2024-05-11 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە رێوڕەسمێكدا لە شاری سلێمانی فێستیڤاڵی گوڵ و نەمام لە پاركی ئازادی كرایەوە. بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی شارەوانیی…

