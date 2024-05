2024-05-11 23:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە کۆتایی ئەم مانگە یان سەرەتای مانگی داهاتوو ئیبراهیم رەئیسی سەرۆک کۆماری ئێران بە سەردانێکی رەسمی بگاتە عێراق.…

The post ئیبراهیم رەئیسی سەردانی عێراق دەکات appeared first on Esta Media Network.