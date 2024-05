2024-05-12 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانیی ئەمڕۆ تاقیكردنەوەكانی شەشی سەرەتایی لە كەركوك و شارەكانی دیكەی عێراق دەستیپێكرد. تاقیكردنەوەكان بە بەشداری زیاتر لە ملیۆنێك…

