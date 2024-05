2024-05-12 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی بڵاویکردەوە، مەفرەزەکانی بنکەی پۆلیسی زرگوێز تۆمەتبارێکیان دەستگیرکرد کە تەقەی لەدراوسێیەکی کردبوو، هاوکات لەچەند بنکەیەکی پۆلیس داواکراو…

