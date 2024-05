2024-05-12 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی 20 رۆژە هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئوردن وەستاوە و تا ئێستا هیچ لایەنێک روونکردنەوەی لەبارەی هۆکارەکەی نەداوە.…

