2024-05-12 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی پەروەردەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە راسپاردەیەکدا داوای راگرتنی خوێندنی ئەلیکترۆنییەکانی وڵاتەکە دەکات. لیژنەکە لە بەیاننامەیەکدا روونیکردووەتەوە، پرۆژەی…

