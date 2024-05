2024-05-12 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی چەمچەماڵ رایدەگەیەنێت، هیچ هێرشێك نەكراوەتە سەر كێڵگەی غازی كۆرمۆر و ئەو دەنگۆیانەی باس لە هێرشی درۆنی بۆ…

