2024-05-12 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی هەڵەبجە رایدەگەیەنێت، لە نەخۆشخانەی چارەسەری بەركەوتووانی چەكی كیمیایی بۆ یەكەم جارناوبینی (نازوور)ی سییەكان ئەنجامدرا. بەپێی…

The post هەڵەبجە.. بۆ یەكەم جارناوبینی نازووری سییەكان ئەنجامدرا appeared first on Esta Media Network.