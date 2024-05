2024-05-12 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی 27ی ئەم مانگە یەکەمین کاروانی حاجییانی هەرێم بە رێگای ئاسمانی بەرەو سعودیە بەڕێبکەون. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج…

