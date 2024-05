2024-05-13 10:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجومەنی کۆمکاری عەرەبی بە بەشداریی عێراق لەسەر ئاستی نوێنەرانی هەمیشەیی کۆبوونەوەیەک ئەنجامبدات بەمەبەستی تاوتوێکردنی چەند پرسێکی…

The post ئەنجومەنی کۆمکاری عەرەبی کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.