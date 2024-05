2024-05-13 10:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەرەتای دەستپێکردنی وەرزی بەبازاڕکردنی گەنم، وەزارەتی بازرگانیی عێراق بڕی یەک ملیۆن و 32 هەزار تۆن گەنمی عەمبارکردووە. حەیدەر…

The post عێراق لە مانگێکدا زیاتر لە یەک ملیۆن تۆن گەنمی عەمبارکردووە appeared first on Esta Media Network.