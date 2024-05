2024-05-13 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژی شەممە 2024/5/18 دیارکرا وەک رۆژی كۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەنجومەنەکە. ئەمڕۆ دووشەممە، دەستەی سەرۆکایەتیی…

