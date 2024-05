2024-05-13 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیرکردنی کەسێکی راگەیاند کە تۆمەتباربووە بە بازرگانیکردن بە مرۆڤ و قاچاخچێتیکردن. دەزگای ئاسایشی هەرێم بڵاویکردەوە،…

The post دەزگای ئاسایشی هەرێم: گەورە قاچاخچیەکمان دەستگیرکرد appeared first on Esta Media Network.