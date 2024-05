2024-05-13 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێم رایگەیاند، لە سەردانی هەڵەبجەدا داوام لە ئەنجومەنی پشتیوانیی كۆمەڵایەتیی شارەكە کرد لە…

The post قوباد تاڵەبانی: لە سەردانی هەڵەبجەدا لە نزیكەوە گوێبیستی سەرنج و پێشنیارەكانیان بووم appeared first on Esta Media Network.