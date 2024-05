2024-05-13 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەڵەبجە رایدەگەیەنێت، لەسەر رێگای نێوان هەڵەبجە – هەورامان ئۆتۆمبێلێك كۆنترۆڵی لەدەستدا و وەرگەڕا. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی…

The post هەڵەبجە.. ئۆتۆمبێلێكی پیكاب وەرگەڕا appeared first on Esta Media Network.