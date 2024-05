2024-05-14 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، لەسەر رێگای سەرەكیی دەربەندیخان – زەڕایەن لە سایدی هاتن بۆ دەربەندیخان سووتەمەنیەكی زۆر رژاوە…

