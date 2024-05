2024-05-14 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مینی پاسێکی گواستنەوەی خوێندکاران وەرگەڕا و بەهۆیەوە چوار خوێندكار گیانیان له‌ده‌ستدا ‌‌و شەشی دیكه‌ش برینداربوون. سامان عه‌لی، وته‌بێژی…

