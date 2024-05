2024-05-14 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرچاوەیەک لە نەخۆشخانەی شەهید هەژار بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، لە ئاکامی رووداوەکە چوار خوێندکار گیانیان لەدەستداوە کە…

The post دوو لەو خوێندکارانەی لە رووداوەکەی گەرمیان گیانیان لەدەستداوە خوشکن و دووانەن appeared first on Esta Media Network.