2024-05-14 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی هاوخەمی بۆ گیانلەدەستدا و برینداربوونی ژمارەیەك خوێندكار و مامۆستا لە رووداوەكەی گەرمیان دەردەبرێت. بافڵ جەلال تاڵەبانی،…

