2024-05-14 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانیی کەرکوک رایدەگەیەنێت، ” هەر کەسێک لە شوێنە گشتییەکانی کەرکوک خۆڵ و خاشاک فڕێبدات دەستگیردەکرێت”. عەدنان محەمەد شکور،…

The post شارەوانیی کەرکوک: هەر کەسێک لە شوێنە گشتییەکان خۆڵ و خاشاک فڕێبدات دەستگیردەکرێت appeared first on Esta Media Network.