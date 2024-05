2024-05-15 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هونەرمەندی کورد پەرواس حسێن رایگەیاند، تووشی نەخۆشی شێرپەنجەی ریخۆڵە بووە. پەرواس حسێن لە لاپەڕەی خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان…

