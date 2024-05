2024-05-15 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاروان یاروەیس ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران رایگەیاند، جێبەجێکردنی ئەو هەموو پرۆژەی نییشتەجێبوونە لە دەوروبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغداد بەبینای ستوونی…

The post کاروان یاروەیس: فڕۆکەخانەی بەغداد لە مەترسیدایە appeared first on Esta Media Network.