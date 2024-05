2024-05-15 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شۆفێری ئەو ئۆتۆمبێلەی بە هۆکاری رووداوەکەی دوێنێی گەرمیان تۆمەتبارکرا، دەستگیرکرا. ئومێد مەجید، بەڕێوەبەری پۆلیسی کەلار، بە تۆڕی میدیایی…

