2024-05-15 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، لێپرسراوی مەكتەبی سكرتارییەتی سەرۆك مام جەلال بارەگای مەڵبەندی 14ی رێكخستنی كۆیەی (ی.ن.ك)ی بەسەركردەوە و شێوازەكانی پەرەپێدان…

The post قوباد تاڵەبانی: بەهیممەتی سەرۆك بافڵ، ئێستا یەكێتی هێزێكی زۆر كاریگەرە و دەتوانێت ئەو گۆڕانكارییە بكات كە خەڵك چاوەڕێی دەكات appeared first on Esta Media Network.