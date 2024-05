2024-05-15 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی قەرەداغ لە بارەی رێگای قەرەداغ – سلێمانی هۆشداریی بە شۆفێران دەدات و دەڵێت لەو رێگایە بە…

The post لە بارەی رێگای قەرەداغ – سلێمانی هۆشداریی بە شۆفێران دەدرێت appeared first on Esta Media Network.